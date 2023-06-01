احتفالات فى شوارع عمان بعد عقد قران ولى العهد الأمير الحسين.. صور

القاهرة - سامية سيد - احتشد أردنيون فى شوارع العاصمة عمّان اليوم الخميس، احتفالا بزفاف ولى العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثانى على السعودية رجوة السيف.

وتزامنت احتفالات الأردنيين مع عقد قران ولى العهد الذى اقيم فى قصر زهران بحضور الملك عبدالله الثانى، والملكة رانيا العبدالله.

ويترقب الأردنيون في الطرقات مرور موكب ولى العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني متوسطا الموكب الأحمر، مصطفين على جوانب الطريق في مسار الموكب المنتظر.

وسيحضر 1700 شخص في قصر الحسينية، حفل استقبال زفاف ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بعد انتهاء عقد القران على الانسة رجوة ال سيف، في قصر زهران.



احتفالات فى الأردن بمناسبة عقد القران



وكان إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة قد عقد اليوم الخميس، قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، على رجوة السيف في قصر زهران.

وكان الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله استقبلا فى قصر زهران العامر أفراد العائلة الهاشمية، وضيوف الأردن من قادة دول وشخصيات من دول شقيقة وصديقة.

يشار إلى أن رجوة خالد السيف وصلت إلى قصر زهران العامر برفقة الأمير هاشم بن عبدالله الثاني والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني.

ووجه الأمير الحسين بن عبدالله، ولى العهد الأردنى، رسالة شكر لكل المشاركين فى حفل زفافه فى مضارب بنى هاشم بالديوان الملكى الهاشمى.



احتفالات الأطفال بعقد القران