شكرا لقرائتكم خبر عن زفاف ولى عهد الأردن.. الأمير الحسين والأميرة رجوة يصلان إلى قصر الحسينية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل ولى العهد الأردنى الأمير الحسين بن عبدالله الثانى، ترافقه عروسه الاميرة رجوة الحسين إلى قصر الحسينية، وجرى اصطحاب العروسين إلى ساحة الاستقبال فى الهواء الطلق ترافقهما زفة عسكرية تؤديها فرقة القوات المسلحة الأردنية مروراً بقوس السيوف.

ويعد تقليد حملة السيوف من التقاليد المستخدمة فى المملكة الأردنية الهاشمية وفى بعض دول العالم، حيث استخدم هذا التقليد فى زفاف جلالة الملك عبدالله الثانى وجلالة الملكة رانيا العبدالله عام 1993، واستمر استخدامه فى حفلات زفاف أصحاب السمو الأمراء.

ولى العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثانى وعروسه الأميرة رجوة الحسين

ويتمثل باصطفاف عدد من ضباط وحدات وتشكيلات القوات المسلحة الأردنية باللباس "الدركي" بشكل متقابل، بحيث تُحمل السيوف بشكل قوسى لمرور العروسين من تحت قوس السيوف، للدلالة على حياة آمنة ومستقرة للعروسين.

تشتهر فرقة القوات المسلحة بأدائها المميز فى الاحتفالات الوطنية والزيارات الرسمية والاحتفالات العسكرية. ويرتدى جميع أعضاء الفرقة الشماغ التقليدى باللونين الأحمر والأبيض، وهو غطاء رأس تقليدى للرجال، كتعبير عن الفخر بتراثهم الأردني، بالإضافة إلى زيهم الكامل.

ثم يتجه العروسان عبر الفناء وسط زفة أردنية تقليدية. ومن على المنصة، ينضم إليهما جلالة الملك عبدالله الثانى والملكة رانيا العبدالله ووالدا الآنسة رجوة لتحية أكثر من 1700 ضيف من الحضور.

وسيشهد ما تبقى من الأمسية مجموعة متنوعة من العروض لفنانين وموسيقيين محليين، وفرق فلكلورية.



الأمير الحسين والأميرة رجوة



الأمير الحسين ورجوة السيف



الأمير الحسين ورجوة السيف



الموكب الأحمر



جانب من الموكب الأحمر



الموكب الأحمر



الموكب الملكى



جانب من الموكب الملكى



جانب من الموكب



مراسم الزفاف



موكب الأحمر



موكب الأمير الحسين