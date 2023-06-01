شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكى وزوجته يهنئان ولى عهد الأردن والأميرة رجوة بمناسبة الزفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، وزجته جيل بايدن، الخميس، ملك الأردن بمناسبة زفاف ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والأميرة رجوة الحسين.

وقالت جيل بايدن، السيدة الأولى في الولايات المتحدة، في فيديو بثته، السفارة الأمريكية في عمّان على "تويتر" وإلى جانبها زوجها بايدن: "ولي العهد الحسين والأميرة رجوة تهانينا. اليوم وأنتما تبدأان حياتكما الجديدة معا نتمنى لكما مستقبلا زاهرا بالحب والسرور والصحة الوافرة".

في حين، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن مخاطبا ولي العهد: "أنت في وجداننا في هذا اليوم المليء بالفرح والاحتفال، ونحن نتطلع في السنوات المقبلة للعمل معك ومع والديك الفخورين فيك الملك عبدالله والملكة رانيا وجميع الأردنيين للاستمرار في تعميق الصداقة بين شعبينا، وكم تمنيت حقا أن أكون معكم جميعا اليوم".

هنأ رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الخميس، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبدالله والأسرة الأردنية، بمناسبة عقد قران ولي العهد الأمير الحسين عبد الله الثاني، وكتب رئيس وزراء الأردن عبر حسابه على تويتر: "أرفع أسمى آيات التهنئة والمباركة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله والأسرة الأردنية؛ بمناسبة عقد قران صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد على صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين."

ونشر الديوان الملكى الأردني، الخميس، أول صورة رسمية من حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على الأميرة رجوة الحسين، بمناسبة عقد قرانهما.

وصدرت الإرادة الملكية السامية في الأردن بالإنعام على الآنسة رجوة بنت خالد السيف بلقب الأميرة رجوةُ الحسين، بمناسبة عقد قرانها على الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

وتوجه ولي العهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني والآنسة رجوة من قصر زهران إلى قصر الحسينية في الموكب الأحمر.

يسير الموكب الأحمر في المملكة في المناسبات والفعاليات ذات الأهمية.

وفي عهد العاهل الأردني الملك عبدالله الأول، كانت تستعمل الخيول البيضاء في هذه المواكب، حيث استمر الحال إلى أن بدأ استخدام السيارات.

وكان ارتداء الشماغ الأحمر والأبيض جزءاً من الموكب بالإضافة إلى مرافقة ثماني سيارات لاند روفر وإحدى عشرة دراجة نارية، وفي بعض المناسبات كانت تستخدم الخيول والجمال بالإضافة إلى فرقة القوات المسلحة التي تعزف القربة في مثل هذه المناسبات.

ومن أهم المناسبات التي يستخدم فيها الموكب الأحمر؛ افتتاح البرلمان ويوم الجيش الأردني وعيد الاستقلال وزيارات رؤساء الدول.