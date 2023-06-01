شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يترأس اجتماع المجلس الأعلى للأمن لدراسة الوضع العام فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الرئيس الجزائرى، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع، اليوم /الخميس/، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن المصغر.

وذكرت الرئاسة الجزائرية -في بيان صحفى- أن الاجتماع تم تخصيصه لدراسة الوضع العام في البلاد وعلى الحدود.



يذكر أن المجلس الأعلى للأمن يعد هيئة استشارية جزائرية مسؤولة عن إسداء المشورة لرئيس الجمهورية بشأن جميع المسائل المتعلقة بالأمن القومي، وفقًا للدستور الجزائرى.



وتتألف عضوية المجلس من رئيس الجمهورية (القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع)، ورئيس أركان الجيش، ورئيس الوزراء ، ووزراء الخارجية، والداخلية، و العدل، فضلا عن المدير العام للأمن الوطنى، وقائد الدرك الوطنى (قوة مسلحة تابعة للجيش، وتتولى ممارسة مهام الشرطة القضائية والشرطة الإدارية والشرطة العسكرية).