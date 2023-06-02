شكرا لقرائتكم خبر عن العراق والتشيك يبحثان سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مستشار الأمن القومي بالعراق، قاسم الأعرجي، الخميس أن العالم يمر بمتغيرات كثيرة، ولكن يبقى الأمن هو الهاجس المشترك للدول"، لافتا إلى أن "تنظيم داعش مازال يشكل خطرا، وعلى العالم محاربة الفكر المتطرف وتجفيف منابع الإرهاب الإعلامية والمالية والبشرية".

وقال الأعرجي -خلال لقائه مع سفير جمهورية التشيك في بغداد، بيتر شتيبانيك- إن "المشهد السياسي في العراق مستقر، وإن الفرصة متاحة لدخول الشركات التشيكية"، مؤكدا أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أكد أهمية دعوة الشركات التشيكية للعمل في العراق"، وفقا لما أوردته قناة "السومرية " الإخبارية.

وبحث الأعرجي مع سفير جمهورية التشيك في بغداد، تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، وسبل تطويرها، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، فضلا عن بحث استمرار الشراكة والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب".

وشدد الأعرجي، على "أهمية الضغط باتجاه إيقاف الحرب الروسية الأوكرانية، لأنها سببت ضررا على الجميع، ولابد من جهود دولية حقيقية لإنهاء هذا النزاع وتجنيب المنطقة والعالم آثار الحرب والخراب".

من جانبه، ثمن السفير التشيكي، "جهود العراق ودوره في التقارب بين إيران والسعودية"، مشيرا إلى أن "هذا التفاهم سيجلب السلام إلى المنطقة".

ونقل السفير التشيكي "دعوة للأعرجي، من قبل مستشار الأمن الوطني التشيكي، لزيارة براغ".