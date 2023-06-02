شكرا لقرائتكم خبر عن وليام وكيت فى زيارة للأردن لحضور حفل زفاف ولى العهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر ولي العهد البريطاني الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير حسين على زوجته السعودية رجوى السيف، وانضموا إلى رؤساء الدول وقادة العالم.

وطار وليام وكيت إلى العاصمة الأردنية عمان لحضور حفل في الهواء الطلق حضره حوالي 140 ضيفًا، بما في ذلك الأميرة بياتريس وزوجها، بحسب صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية.

واستقبل العاهل الأردني وزوجته الضيوف عند وصولهم وصافحا الأمير والأميرة بحرارة، وبعد بضع دقائق، وصلت بياتريس مع زوجها إدواردو مابيلي.