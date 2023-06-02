شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: وصول أولى طلائع حجاج العراق عبر منفذ "جديدة عرعر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت المديرية العامة للجوازات بمنفذ "جديدة عرعر" بالسعودية، اليوم الجمعة، أولى طلائع حجاج العراق الشقيقة.

وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية أن المنفذ استقبل أولى دفعات الحجاج من دولة العراق الشقيقة وسط منظومة من الخدمات الصحية والإنسانية بدعم وإشراف من وزارة الحج والعمرة، مؤكدة أن الأطقم الصحية وأفراد من الهلال الأحمر قاموا باستقبال الحجاج فور وصولهم والتأكد من تقديم كافة الخدمات لهم.

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