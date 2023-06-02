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السعودية: وصول أولى طلائع حجاج العراق عبر منفذ "جديدة عرعر"

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القاهرة - سامية سيد - استقبلت المديرية العامة للجوازات بمنفذ "جديدة عرعر" بالسعودية، اليوم الجمعة، أولى طلائع حجاج العراق الشقيقة.

وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية أن المنفذ استقبل أولى دفعات الحجاج من دولة العراق الشقيقة وسط منظومة من الخدمات الصحية والإنسانية بدعم وإشراف من وزارة الحج والعمرة، مؤكدة أن الأطقم الصحية وأفراد من الهلال الأحمر قاموا باستقبال الحجاج فور وصولهم والتأكد من تقديم كافة الخدمات لهم. 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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