شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التعاون الإسلامى تعقد مؤتمرا وزاريا فى القاهرة حول التنمية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري حول التنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء في المنظمة، تحت شعار: "العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي"، وذلك يومي 5 و6 يونيو الجارى في القاهرة. وفق بيان للمنظمة.

يستعرض المؤتمر جهود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وأجهزة المنظمة ومؤسساتها في مجال مكافحة العنف ضد الأطفال، والتصدي لتشغيل الأطفال، وتمكين مؤسسة الزواج والأسرة، وتعزيز الرعاية والضمان الاجتماعي لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وضمان اندماجهم الاجتماعي.

يشارك في هذا المؤتمر، الوزراء المسؤولون عن التنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وممثلو أجهزة المنظمة ومؤسساتها ذات الصلة، فضلا عن ممثلي العديد من المنظمات الدولية والإقليمية.

وينعقد المؤتمر الوزاري الثاني للتنمية الاجتماعية في إطار تنفيذ قرارات مجلس وزراء الخارجية والمؤتمر الوزاري الأول للتنمية الاجتماعية الذي عقد في 9 ديسمبر 2019 في إسطنبول بتركيا.