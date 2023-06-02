شكرا لقرائتكم خبر عن "أحمد الله الذى منّ على برجوة" أول رسالة من الأمير الحسين بعد حفل زفافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ولى العهد الأردنى الأمير الحسين بن عبد الله الثانى، أول تعليق بعد حفل زفافه على رجوة آل سيف، الذى أقيم في قصر زهران، بحضور الملك عبد الله الثانى والملكة رانيا العبد الله، اللذين استقبلا ضيوفهما من أفراد العائلات الملكية من جميع أنحاء العالم وكبار الشخصيات فى أوروبا والدول العربية، بمرافقة معزوفات موسيقى القوات المسلحة.

شارك ولى عهد الأردن، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، صورة من حفل الزفاف بجوار زوجته الأميرة رجوة، وكتب في تعليقه عليها: "أحمد الله الذى منّ على برجوة، لتكون قرة عينى ورفيقة دربي، وأسأل الله سبحانه أن يحيطنا بالطمأنينة، ويحفظنا بالمودة، ويرزقنا بالذرية الصالحة، ويعيننا على تنشئتها نشأة مؤمنة طيبة تليق بوطننا وأهلنا.. الشكر يتجدد لكل من شاركنا فرحتنا فى الأردن الحبيب ومن كل أهلنا وأصدقائنا من مختلف البقاع، والحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه".

يأتى هذا فيما، أقيم حفل زفاف ولى العهد الأردني الأمير الحسين على الأميرة رجوة بقصر زهران، الذى حضره الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله، اللذان استقبلان ضيوفهما من أفراد العائلات الملكية من جميع أنحاء العالم وكبار الشخصيات، بمرافقة معزوفات موسيقى القوات المسلحة، وفقاً لما ذكره موقع مجلة "فوج".

الإطلالة الأولى للملكة رانيا بحفل الزفاف

أطلت الملكة رانيا وهي تحيي الضيوف بجانب زوجها الملك عبد الله، بفستان أسود مصمم برقبة عالية بسيطة وأكمام طويلة، كما تزينت الإطلالة بتطريزات معقدة بظلال من الذهبي والبيج على طول الرقبة والأكمام وأسفل الظهر، والفستان من مجموعة دار ديور الفرنسية لموسم خريف وشتاء 2022، وأكملت إطلالتها بإضافة أقراط ذهبية أنيقة تشبه تطريز الفستان، وتركت بعض الخصلات من شعرها على جهة اليمين، وباقى خصلات شعرها إلى الخلف في لفات ناعمة وراقية وحافظت الملكة على مكياجها الناعم الذي تشتهر به كما وضعت أحمر خدود فاتح مائل إلى الخوخى مع لون أحمر شفاه وردى كريمي.

الإطلالة الثانية للملكة رانيا

وفى حفل العشاء الذى أقيم بعد حفل "كتب الكتاب"، لاستقبال كبار الزوار، ارتدت الملكة رانيا فستان آخر ولكن هذه المرة من تصميم المصمم العالمي إيلي صعب والفستان من مجموعة ربيع وصيف 2023.

وتميز الفستان بلونها العاجي ومزين بالتطريز وتم تعديله بزيادة أكمام طويلة عليه وإلغاء الشق ليكون أكثر حشمة، كما ارتدت التاج، وصففت شعرها بطريقة راقية أنيقة تتوافق مع فستانها.

الإطلالة الأولى للأميرة رجوة

أطلت الأميرة رجوة بحفل "كتب كتاب"، بفستان زفاف أبيض من تصميم المصمم اللبناني إيلي صعب، والذي تميز بذيل طويل مطرز بالورود وتاج ماسي متلألئ، ووصففت شعرها ووضعت مكياج يتوافق مع إطلالتها.

الإطلالة الثانية للأميرة رجوة

وارتدت الأميرة رجوة في الإطلالة الثانية بحفل الزفاف بفستان من توقيع دولتشي أند جابانا، والتي تميزت بفستان بتنورة منفوخة ومزينة بتفاصيل نافرة ثلاثية الأبعاد واستعانت الأميرة رجوة بزوج من قفازات لونها أبيض، ووضعت مكياج الناعم وتخلت عن الطرحة مع الإحتفاظ بالتاج المرصع بالألماس مع أقراط الألماس المتدلية.