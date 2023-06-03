شكرا لقرائتكم خبر عن دوى انفجارات مجهولة المصدر فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام الجمعة، إن انفجارات وقعت في "موقع بدر" التابع للفصائل الفلسطينية شمال مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، دون معرفة الأسباب.

وذكرت وسائل إعلام أن أصوات انفجارات دوت الجمعة في مواقع فلسطينية في قطاع غزة، حيث هرع الإسعاف وقوات الدفاع المدني إلى الموقع.

وذكر موقع "عرب 48" أن دوي الانفجارات سمع في المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بالقطاع، وكذلك في مدينة سديروت.

وقالت مصادر محلية إنه لا يوجد إصابات في الانفجارات التي سمعت داخل أحد المواقع العسكرية غرب مدينة غزة.

هذا، وأفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم، بوقوع انفجار في موقع للمقاومة غرب مدينة غزة، مشيرا إلى أن الأجهزة المختصة تتابع الحدث.

وأكدت وزارة الداخلية بغزة أن "الانفجار العرضي الذي وقع في موقع للمقاومة غرب المدينة لم يسفر عن وقوع إصابات".