شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أكثر من 120 قتيلا.. حصيلة اصطدام قطارات مروع في الهند والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ارتفعت حصيلة ضحايا اصطدام القطارات في شرق الهند إلى 120 قتيلا على الأقل وأكثر من 850 جريحا، وسط مخاوف من أن يكون كثر عالقين تحت الحطام، وفق ما أفاد مسؤولان فجر السبت.

وقال المدير العام لجهاز الإطفاء في ولاية أوديشا سودانشو سارانغي: "لدينا أكثر من 120 قتيلا حسب آخر تعداد، والرقم آخذ في الارتفاع بسبب كثرة الإصابات الخطرة والإصابات بالرأس".

وأفاد المسؤول المحلي في ولاية أوديشا، براديب جينا، "بنقل نحو 850 جريحا إلى المستشفيات"، حسب فرانس برس.

ووقع حادث الاصطدام بين قطارات عدة في ولاية أوديشا، شرق الهند، وفق ما أفاد مسؤول طبي وسط مخاوف من ارتفاع أعداد الضحايا.

وأفاد شهود عيان ومسؤولون وسيلة إعلامية محلية بوقوع اصطدام بين قطار الركاب "كوروماندل إكسبرس" وقطار لشحن البضائع قرب بالاسور التي تبعد نحو 200 كلم عن العاصمة الإقليمية بوبانسوار.

كذلك شمل الحادث قطار ركاب آخر، وفق المسؤول المحلي في أوديشا براديب جينا، لكن تسلسل الأحداث لم يتّضح بعد.

وقال مسؤول في الشرطة، طالبا عدم كشف هويته، إن "التفاصيل لم تتّضح، بعد فالفرق تعمل على الأرض والجميع منشغلون في عمليات الإغاثة".

وقال المسؤول المحلي في ولاية أوديشا، جينا، إنه تم نشر نحو 60 من سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ في الموقع للمساعدة في نقل الجرحى إلى منشآت طبية في المنطقة.

وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن "حزنه لحادثة القطار". وأشار في تغريدة أطلقها إلى "تضامنه مع العائلات المفجوعة"، متمنيًا "للجرحى الشفاء العاجل".

وأعلن مودي أنه تواصل مع وزير السكك الحديد أشويني فيشناو واطّلع منه على الأوضاع.

وأظهرت تقارير وسائل إعلام محلية مشاهد لعربة قطار انقلبت على أحد جوانب المسار، واعتلاها ناجون وسكان يحاولون انتشال الضحايا.

وغالبا ما تشهد الهند حوادث قطارات، على الرغم من تعزيز شروط سلامة السكك الحديد في السنوات الأخيرة بفضل استثمارات ضخمة وتحديث التقنيات المستخدمة.