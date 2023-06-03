شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد سيدة أمريكا الأولى في جولة داخل الجامع الأزهر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اصطحب رئيس جامعة الأزهر، الأستاذ الدكتور سلامة داود، الجمعة، السيدة الأمريكية الأولى، دكتور جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في جولة داخل الجامع الأزهر.

وبدت جيل بايدن في اللقطات وهي تضع غطاء الرأس احتراما للتقاليد الإسلامية.

وفي وقت سابق الجمعة، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقرينته السيدة الأمريكية الأولى، التي وصلت إلى القاهرة في زيارة تستمر يومين، قادمة من الأردن، بعد حضور حفل زفاف ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والأميرة رجوة الحسين.

ووجهت جيل بايدن، الشكر للسيدة انتصار السيسي، زوجة الرئيس المصري، على الترحيب الحار بها في مصر.

وكتبت جيل بايدن، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "شكرًا لكم على الترحيب الحار في مصر أم الدنيا".

وأوضحت السفارة الأمريكية في القاهرة، في بيان صحفي، أن مصر تعد المحطة الثانية لجولة جيل بايدن، والتي تستمر لمدة أسبوع، وتشمل 4 دول في المنطقة وبدأت في الأردن.

والخميس، هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته، ولي العهد الأردني وزوجته الأميرة رجوة الحسين، بمناسبة عقد قرانهما، الخميس، وسط احتفالات عارمة في الأردن، بحضور ومشاركة العديد من الملوك والرؤساء والمسؤولين من مختلف دول العالم.