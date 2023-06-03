شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره اليومى عن حالة الطقس لهذا اليوم، تنبيهًا تضمن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة ، وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأوضح المركز أن التنبيه الذي يشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع والعلا والعيص وخيبر ، يبدأ الساعة الـ 12 ظهرا ويستمر حتى الساعة الـ 1 من صباح الغد .