شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تبحث الانضمام للجمعية الإفريقية لمصنعى السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الصناعة الجزائرى على عون، مع وفد من الجمعية الإفريقية لمصنعى السيارات، سبل تعزيز التعاون المشترك، لاسيما من خلال انضمام الجزائر لهذه الجمعية، التي تضم ممثلى الشركات الكبرى لمصانع السيارات فى العالم، ومصانع قطع الغيار فى القارة الإفريقية.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير الجزائري، اليوم، للوفد الإفريقى، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.



وبحسب بيان وزارة الصناعة الجزائرية، استعرض أعضاء الجمعية الإفريقية خطتهم ورؤيتهم لإقامة استثمارات في مجال تصنيع السيارات في الجزائر، بالاعتماد على الفرص المؤكدة لنمو سوق السيارات في القارة الإفريقية.



من جانبه.. أكد وزير الصناعة الجزائرى أن وزارته ستقوم بتقديم كل الدعم اللازم لإنجاح هذا المسعى.