شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال: مقتل أكثر من 60 إرهابيا فى محافظة شبيلى السفلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذ الجيش الصومالى، عمليتين عسكريتين بمحافظة شبيلى السفلى في ولاية جنوب الغرب الإقليمية؛ أسفرت عن مقتل أكثر من 60 عنصرا من ميليشيات "الخوارج" الإرهابية.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن العملية الأولى استهدفت مركبات كان على متنها عناصر من الإرهابيين في منطقة "جامعدها" التابعة لمدينة "كونتواري" بإقليم شبيلي السفلى، والعملية الثانية استهدفت 4 مركبات، من بينها شاحنة كبيرة تحمل أسلحة في قرية "عمباريي" الواقعة بين منطقتي "بولو مرير" و"مرن غوباي"، مشيرة إلى تدمير كافة المركبات.

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