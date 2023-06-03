شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وروسيا تعزيان الهند فى ضحايا حادث "تصادم القطارات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم /السبت/ عن تعازيه العميقة لرئيسة الهند دروبادي مورمو ورئيس الوزراء ناريندرا مودى فى ضحايا حادث تصادم قطارات بشرق البلاد أمس /الجمعة/.

كما أعربت دولة الإمارات، عن تعازيها وتضامنها مع الهند في ضحايا التصادم في منطقة "بالاسور" بولاية "أوديشا" شرق الهند؛ ما أسفر عن مصرع وإصابة مئات الأشخاص.

وعبرت وزارة الخارجية الإماراتية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة الهند وشعبها وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وعن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكانت السلطات الهندية قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم ثلاثة قطارات بولاية "أوديشا" إلى 238 قتيلا و900 مصاب.

وأعرب رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى عن حزنه البالغ إزاء الحادث، كما أمر بصرف التعويضات المالية للضحايا ودعا لاجتماع عالي المستوى للمسؤولين، وذلك حسبما ذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية.