شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية: مقتل 3 إرهابيين بضربة جوية فى ديالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مديرية الاستخبارات العسكرية فى العراق، مقتل ثلاثة إرهابيين بضربة جوية فى قاطع عمليات ديالى.

وذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، اليوم /السبت/ - "إنه استنادا إلى معلومات دقيقة من قواتنا، قامت طائرات الـ F16 بتنفيذ ضربة جوية في بحيرة حمرين أسفرت عن مقتل ثلاثة إرهابيين في قاطع عمليات ديالى".



وكان جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، أعلن أمس /الجمعة/، مقتل ثلاثة إرهابيين يرتدون أحزمة ناسفة في كركوك.