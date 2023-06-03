وزير الخارجية السورى فيصل المقداد يزور العراق لبحث العلاقات الثنائية

القاهرة - سامية سيد - يصل وزير الخارجية السورى فيصل المقداد إلى العاصمة العراقية بغداد، السبت، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، حسبما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف.

وأضاف الصحاف، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، أن المقداد سيبدأ برنامج زيارته، الأحد، مشيراً إلى أنه "سيلتقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ثم يلتقي الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان) ورئيس مجلس القضاء الأعلى".

ولفت إلى أن "الزيارة ستركز على العلاقات الثنائية بين بغداد ودمشق، ودور العراق فى إعادة سوريا لمقعدها فى الجامعة العربية، كما سيناقش الوزيران سُبل الدفع بالعلاقات لمديات تنسجم ومصالح الشعبين الجارين".