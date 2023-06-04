شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يعلن إسقاط قواته طائرة استطلاع تابعة للحوثيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اليمني أن قواته تمكنت، السبت، من اسقاط طائرة استطلاع تابعة للحوثيين جنوب غرب محافظة تعز.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن نائب ركن التوجيه المعنوي في محور تعز، العقيد عبدالباسط البحر، القول إن دفاعات الجيش تمكنت من إسقاط طائرة استطلاعية معادية للمليشيا الحوثية أثناء تحليقها باتجاه مواقع عسكرية جنوب غرب المحافظة.

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