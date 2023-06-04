جيش لبنان يطوق منطقة شهدت هزة أرضية يعتقد أنها نتيجة تفجير

القاهرة - سامية سيد - فتحت قيادة قوى الأمن الداخلي في منطقة البقاع الإقليمية بلبنان، محضر تحقيق لتبيان سبب وقوع هزة أرضية في منطقة كسارات التويتي بقضاء زحلة اليوم. ويتولى مخفر زحلة التحقيق بالأمر.

وكان سكان مدينة زحلة قد شعروا اليوم بهزة أرضية، سبقها صوت دوي، وسجلت مراكز الاستشعار قوتها 3 درجات على مقياس ريختر.

حاليا، فرضت مخابرات الجيش طوقا أمنيا حول الكسارات في محلة التويتي، بانتظار حضور خبراء المتفجرات للكشف على المكان.