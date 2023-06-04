شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تؤكد حرصها على تأمين التزود بالمحروقات خاصة خلال ذروة الاستهلاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء رمضان بودن حرصها على ضرورة تأمين التزود بالمحروقات خاصة خلال فترة ذروة الاستهلاك والعمل على استقطاب استثمارات جديدة في مجال الطاقة.



جاء ذلك خلال جلسة عمل وزارية عقدت السبت وخصّصت لمتابعة التزود بالمواد الطاقية ، وبرنامج عمل مصالح وزارة الصناعة والمناجم والطاقة فيما يتعلق بالنهوض بالاستثمار في الطاقات المتجددة إلى جانب تكثيف آفاق التعاون في هذا المجال مع البلدان المجاورة.

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