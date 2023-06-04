شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية لبنان" توفد لجنة تحقيق للاستماع إلى سفيرها بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية إيفاد لجنة تحقيق برئاسة الأمين العام للوزارة وعضوية مدير التفتيش، إلى السفارة اللبنانية في باريس؛ للتحقيق مع سفير لبنان لدى فرنسا رامي عدوان فيما تم تداوله في وسائل الاعلام اللبنانية والفرنسية حول ملاحقات قضائية في باريس بحق السفير.

وأكدت السفارة - في بيان- أن الوفد سيستمع أيضا إلى إفادات موظفي السفارة من دبلوماسيين وإداريين ومقابلة من يلزم من الجهات الرسمية الفرنسية لاستيضاحها عمّا نقل عنها في وسائل الاعلام ولم تتبلغه وزارة الخارجية اللبنانية عبر القنوات الدبلوماسية أصولا، ليبنى عندها على الشيء مقتضاه القانوني المناسب بما يصون المصلحة العامة.

وأعربت الخارجية اللبنانية عن حرصها الأكيد على التعاطي المسئول مع القضية المطروحة بما يصون مكانة وسمعة الدولة وتمثيلها الدبلوماسي المعتمد في العالم ومن ضمنه لدى الجمهورية الفرنسية.

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