شكرا لقرائتكم خبر عن "الخارجية العراقية": نسعى لضبط الحدود المشتركة مع سوريا لمنع تسلل الإرهابيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الأحد، أن العراق وسوريا يسعيان إلى ضبط الحدود المشتركة ومنع تسلل الإرهابيين، مؤكدا موقف العراق من الأزمة السورية المتمثل بضرورة حلها سياسياً وليس عسكرياً.



وقال الصحاف - في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن "العراق يدعم مسار تحقيق السلم الأهلي في سوريا وكل المفاوضات المتعلقة بهذا الشأن".. مضيفا أن "العراق وسوريا يسعيان إلى تعزيز الجهود الثنائية لضبط الحدود المشتركة ومنع تسلل الإرهابيين وتبادل المعلومات الاستخباراتية لضمان أمن واستقرار الحدود".



وأكد أن موقف العراق واضح ومبدئي من الأزمة السورية المتمثل بضرورة حلها سياسياً وليس عسكريا، مشيرا إلى أن بلاده تدعم مواصلة التشاور السياسي وتنسيق المواقف فيما يخص مختلف الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.



وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت، أمس السبت، وصول وزير الخارجية السوريّ فيصل المقداد، والوفد المرافق له، إلى العاصمة بغداد.