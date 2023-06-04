شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فائدة غير متوقعة للبصل الأخضر.. ما هي؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الدكتورة ألكسندرا ياكوفليفا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، أن إضافة البصل الأخضر إلى النظام الغذائي يساعد على زيادة نشاط الدماغ.

وتشير الطبيبة في مقابلة مع Gazeta.Ru إلى أن البصل الأخضر في متناول الجميع. وهذا البصل يتفوق في مكوناته على البصل اليابس.



وتقول: "يعتبر البصل الأخضر أحد المصادر المهمة للبوتاسيوم، حيث تحتوي 100 غرام منه على 200 بالمئة من الكمية اليومية اللازمة للجسم. والبوتاسيوم له تأثير خفيف مدر للبول. وعند تناوله بانتظام يساعد على إخراج السوائل الزائدة من الجسم وإزالة الوذمة. كما أن البوتاسيوم يساهم في نقل النبضات العصبية والأكسجين إلى الدماغ. وهذا يعني أن تناول البصل الأخضر مفيد في حالة الإجهاد الفكري لأنه يزيد من نشاط الدماغ".

ووفقا لها، البصل الأخضر مفيد للنساء الحوامل لأنه يحتوي على نسبة جيدة من حمض الفوليك الذي يساهم في نمو متناسق للجنين، ويخفض خطر الولادة المبكرة وتطور الأمراض الخلقية لديه.

وتقول: "ويمكن استخدام البصل الأخضر كمصدر للمبيدات النباتية، حيث أن المواد النشطة بيولوجيا الموجودة فيه، تكبح نمو البكتريا المرضية بما فيها المسببة لالتهابات تجويف الفم. كما يساعد البصل على استعادة التركيب المعدني لمينا الأسنان، ويزيل التشققات الدقيقة ويكافح البقع البيضاء على الأسنان التي تسبق عادة تسوسها".

وتشير الطبيبة إلى أن البصل الأخضر كبقية الخضار يعتبر مصدرا للألياف الغذائية.

وتقول: "يحتوي البصل على فيتامين A، الذي يدعم عمل منظومة المناعة ويساعد على تسريع عملية تركيب البروتينات في الجسم. وفيتامين A يقوي قرنية العين ويساعد على الحفاظ على حدة البصر. بالإضافة إلى ذلك يستخدم هذا الفيتامين على نطاق واسع في مستحضرات التجميل، لأنه يحفز عملية تجدد الخلايا وتركيب الكولاجين".

وفي سياق اخر تحدثت الطبيبة، خبيرة التغذية الروسية، ماريا تيخوميروفا، عن الخصائص المفيدة للبصل، محذرة في الوقت ذاته من الأمراض التي لا يجوز للمصابين بها تناول البصل.

وقالت تيخوميروفا: "البصل له العديد من الخصائص المفيدة، وله تأثيرات مضادة للبكتيريا والفيروسات. كما يحتوي على الكبريت الذي يساعد في إزالة السموم. والبصل هو أيضا مصدر جيد لفيتامين سي والفيتامينات والمعادن الأخرى. فهو يحفز الهضم ويزيل السوائل الزائدة".

وأشارت الخبيرة إلى أن "الكيرسيتين المضاد للأكسدة في البصل مفيد أثناء الإصابة بالسرطان والحساسية. وبالإضافة إلى ذلك يحسن البصل جودة الحيوانات المنوية".

وأضافت:" ولكن المصابين بتقرحات المعدة والاثني عشر يجب أن يتناولوا البصل بحذر".