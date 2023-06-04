شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أعراض غير اعتيادية لسرطان الغدة الدرقية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حدد المتخصصون في المنظمة الخيرية لدراسة ومكافحة السرطان في المملكة المتحدة اثنين من الأعراض غير الاعتيادية لسرطان الغدة الدرقية.



وتقع الغدة الدرقية أمام القصبة الهوائية مباشرة. لذلك فإن أكثر أعراض سرطان الغدة الدرقية شيوعا تظهر وتؤثر في هذه المنطقة، مثل الشعور بوجود "كتلة" أو صعوبة في البلع.

ولكن في بعض الحالات، وفقا لخبراء المنظمة، يمكن أن تظهر أعراض غير اعتيادية لسرطان الغدة الدرقية في أماكن أخرى من الجسم وهي علامات تحذيرية للشخص.

فقد يعاني المصاب بسرطان الغدة الدرقية النخاعي من ارتفاع مستوى هرمون الكالسيتونين الذي تنتجه الخلايا السرطانية. ونتيجة لذلك، يعاني من الإسهال، واحمرار الوجه.

ومع أن هذه الأعراض ليست دليلا قاطعا على الإصابة بسرطان الغدة الدرقية، إلا أنها تستحق إجراء الفحص اللازم. لإنها إذا كانت بسبب السرطان فتشخيص الإصابة مبكرا يزيد كثيرا من فرص الشفاء من المرض.

كشفت االطبيبة الروسية مدينة رجابوفا، من المركز الوطني لبحوث السرطان، أن بحة الصوت وتضخم العقد الليمفاوية هي علامات أولية تشير إلى سرطان الغدة الدرقية.

وتشير الأخصائية، إلى أن خطر تطور سرطان الغدة الدرقية يزداد لدى الأشخاص الذين يعيشون في مناطق تعاني من نقص اليود، والتعرض للإشعاع وتضخم عقد الغدة الدرقية ووجود أورام خبيثة أخرى.

وتضيف، من الصعب جدا تشخيص الإصابة في مراحل مبكرة، ولكن في وقت لاحق تظهر علامات الإصابة على شكل بحة الصوت وصعوبة بلع الطعام وتضخم العقد الليمفاوية ونشوء تضخم أسفل تفاحة آدم.

وتنصح الأخصائية، للوقاية من سرطان الغدة الدرقية باستشارة طبيب أخصائي بين فترة وأخرى وإجراء فحص بالموجات فوق الصوتية للغدة الدرقية وتحليل دم لتحديد مستوى الهرمونات.

كشفت الدكتورة سفيتلانا غوريانوفا، خبيرة التغذية الروسية المواد الغذائية التي تعتبر سامة للغدة الدرقية.



وتشير الخبيرة في مقابلة مع موقع doctorpiter.ru، إلى أن الغدة الدرقية مسؤولة عن إنتاج الهرمونات وتتحكم في عملية التمثيل الغذائي. وأي خلل في عملها يؤدي إلى زيادة أو انخفاض في الوزن، وكذلك فقدان الاحساس بالحر واضطراب النبض. وهناك مواد غذائية تعتبر سامة للغدة الدرقية.

وتضيف، القمح، أول مادة في قائمة المواد السامة للغدة الدرقية. لأن الخبز وبقية المنتجات يحتوي على نسبة عالية من الغلوتين. لذلك فإن من يعاني من مرض الداء البطني (مرض حساسية القمح) عليهم التخلي عن تناول الخبر أو التقليل منه قدر الإمكان. مشيرة إلى أن كمية الغلوتين في القمح حاليا أكثر من السابق، لأنه يتم تشبيعه بهذه المادة ليصبح مطابقا للمواصفات المطلوبة.

ووفقا لها، يؤثر فول الصويا سلبا في قدرة الغدة الدرقية على امتصاص اليود. ونقص هذا العنصر في الجسم، يؤدي إلى خمول الغدة الدرقية (قصور الدرقية). كما يمكن أن يحاكي فول الصويا وجود هرمون الاستروجين في الجسم، ما يؤدي إلى زيادة الوزن، ونشوء شخصية مخنثة، وكذلك انخفاض في الوظيفة الجنسية للرجال.

وتضيف، كما ان السكر ضار للغدة الدرقية، بالإضافة إلى أنه يسبب أمراض المناعة الذاتية. وتحذر أيضا من الكافيين، خاصة في حالة قصور الدرقية، أو تعاطي أدوية، لأنه يخفض القدرة على امتصاصها.

ووفقا لها، المواد المفيدة للغدة الدرقية هي اللحوم والأسماك والحبوب الكاملة والشعير والشوفان والبذور وزيت الزيتون والأفوكادو.

وتضيف، يسبب الإجهاد والسموم وتلوث البيئة أمراض الغدة الدرقية.