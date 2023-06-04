شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الطاقة السعودية تعلن تمديد خفض انتاج المملكة من النفط حتى نهاية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر مسئول فى وزارة الطاقة السعودية، اليوم الأحد، أنه كإجراء احترازي ستمدد المملكة الخفض الطوعي في إنتاجها من البترول الخام البالغ 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية شهر ديسمبر 2024 بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية.

وأشار المصدر إلى أن ذلك الخفض الطوعى من مستوى الإنتاج المطلوب حسب المتفق عليه فى الاجتماع الوزارى الخامس والثلاثين لأوبك بلس فى 4 يونيو 2023.