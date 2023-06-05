لبنان: الكسارة المُسببة للهزة الأرضية تم إصدار قرار بإغلاقها منذ مدة

القاهرة - سامية سيد - تعرض لبنان لهزة أرضية قوتها 3 على مقياس "ريختر" فى منطقة زحلة، والتى سبقها سماع دوى قوى، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وإثر الانفجار الذى وقع ظهر أمس السبت، فتح الجيش اللبنانى محضر تحقيق، كما أنه نفذ طوقا أمنيا حول موقع الهزة الأرضية.

وكشفت وسائل إعلام لبنانية، أن الهزة الأرضية ناجمة عن تفجير وقع في إحدى الكسارات بمنطقة زحلة لجدار كبير من الصخور.

وتبين بعد معاينة موقع الهزة الأرضية، تبين أن الانفجار ناجم عن استخدام كميات كبيرة من المواد المتفجرة التي جرى إدخالها إلى عمق الأرض، وفقا لموقع "لبنان 24".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لمكان التفجير في الكسارة، و"التي تبين حائطا طبيعيا من الصخر، وهو عبارة عن جزء ظاهر من فالق كبير في المنطقة هو على الأرجح فالق اليمونة الزلزالي الذي يمر بلبنان، وفقا لتحليل خبير الزلازل، طوني نمر.

وطالب نمر، القوى الأمنية، بأخذ الموضوع بجدية للتحقق من أسباب هذه الهزات ووقفها، "خاصة إذا كانت ناجمة عن تفجيرات".

وتابع محذرا من أن "أعمال كهذه قد تستحث زلازل لا تحمد عقباها".

من ناحيته، أكد وزير البيئة اللبناني، في حكومة تصريف الأعمال، ناصر ياسين، عن الكسارة التي سببت هزة أرضية في زحلة من خلال استخدام المتفجرات، أنه تم إصدار قرار بإقفالها منذ مدة، ولفت إلى وجود إشارة قضائية من المدعي العام البيئي في البقاع، بختمها بالشمع الأحمر.

وأشار إلى أن يتابع مع المدعي العام والمسؤولين الأمنيين للتحقيق في الموضوع.

جدير بالذكر، أن الحكومة اللبنانية برئاسة، نجيب ميقاتي، كانت قد تحولت إلى حكومة تصريف أعمال، مع بداية ولاية البرلمان اللبناني الجديد المنتخب، في مايو الماضي.