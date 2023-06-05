شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب العراقى يؤكد دعم بلاده لعودة سوريا إلى محيطها العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى دعم بلاده لعودة سوريا إلى محيطها العربي، وممارسة دورها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، مشددا على موقفَ العراق الثابت تجاه سوريا، سواء على المستوى الرسمي أم الشعبى.

وذكر المكتب الإعلامي للحلبوسي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن ذلك جاء خلال لقاء الحلبوسي بوزير الخارجية السوري فيصل المقداد، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، والعمل على تعزيز آفاق التعاون الثنائي، وتنسيق العمل المشترك لتحقيق الاستقرار في سوريا، وعودة النازحين والمهجرين من أبناء الشعب السورى إلى بلدهم.

ومن جهته، أشاد المقداد بجهود الحلبوسى خلال رئاسته لاجتماع الاتحاد البرلماني العربي في بغداد، والخطوات التي أسهمت في إعادة سوريا إلى محيطها العربي، معربا عن تقدير الحكومة السورية لمواقف العراق الداعمة لها في مواجهة الأزمات.

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