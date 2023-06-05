شكرا لقرائتكم خبر عن الشؤون النسائية بوكالة المسجد النبوى ترفع جاهزيتها لاستقبال طلائع الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت إدارة الشؤون النسائية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوى جاهزيتها لاستقبال طلائع الحجاج وسط منظومة متكاملة من الخدمات وفق خطتها المعتمدة لموسم الحج 1444هـ.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الاثنين، أن إدارة الشؤون النسائية وضعت خططا استباقية لمتابعة استمرارية أعمالها المتمثلة في تهيئة المصليات النسائية وتخصيص المسارات وتنظيم الحشود البشرية والإشراف على متابعة نظافة وتعقيم وتطهير المصليات داخل أروقة المسجد النبوي بأفضل وأجود المعقمات والمطهرات الصديقة للبيئة، إضافة إلى توفير خدمات السقيا والتبخير والتطييب والترجمة والإرشاد المكاني والتوجيهي والتوعوي.

كما هدفت الشؤون النسائية من خلال خطتها إلى تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التي تخدم ضيوف الرحمن وتنفيذها بكل دقة واتقان لتحقيق خطة التطوير 2024 المنبثقة من رؤية المملكة العربية السعودية 2030.