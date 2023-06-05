شكرا لقرائتكم خبر عن فى يوم البيئة العالمى.. رئيس البرلمان العربى يثمن استضافة مصر والإمارات لقمم المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن رئيس البرلمان العربى عادل بن عبدالرحمن العسومى، الجهود العربية المبذولة ضمن الجهود العالمية لمكافحة التغيرات المناخية، مشيدا فى هذا الصدد باستضافة مصر لقمة الأمم المتحدة للمناخ Cop27 العام الماضى، واستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لـ Cop28 العام الجاري، كون استضافة دولتين بالمنطقة العربية لهذا الحدث الهام يبرز الجهود العربية الكبيرة على الخريطة العالمية في مكافحة التغيرات المناخية.

جاء ذلك في بيان أصدره البرلمان العربي بمناسبة الاحتفال بيوم البيئة العالمى الذى يوافق 5 يونيو من كل عام.

وشدد العسومي على أهمية تعزيز التعاون العربي والإقليمي والدولي للحفاظ على البيئة، والعمل على مكافحة كافة أشكال التعدي عليها خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة العربية في المجال البيئي والتي يأتي في مقدمتها التغيرات المناخية، محذرا من خطورة ما تشهده المنطقة من استنزاف لمواردها الطبيعية والانتهاكات نتيجة الصراعات المسلحة التي تشهدها بعض الدول العربية والتي تؤثر على ثرواتها الطبيعية وتجريف الأراضي وتقليل المساحات الزراعية مما يؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى الدول إلى تحقيقها ارتقاء بعيش المواطنين.

وأكد رئيس البرلمان العربي على ضرورة استحداث مبادرات واستراتيجيات جديدة للحفاظ على البيئة العربية وحماية مواردها الطبيعية ونشر الوعي البيئي بين المواطنين خاصة في ظل الحديث عن التغيرات المناخية وما ستحدثه من تأثيرات سلبية وأضرار جسيمة على البيئة.