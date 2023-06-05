شكرا لقرائتكم خبر عن ضيوف الرحمن يتوافدون على المدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل ضيوف الرحمن توافدهم على المدينة المنورة، استعداداً لرحلة الحج نحو المشاعر المقدسة بمكة المكرمة، حيث يحرص كثير من ضيوف الرحمن قبل الحج على القدوم لطيبة الطيبة لزيارة الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم - والصلاة فى المسجد النبوى، إلى جانب زيارة العديد من المساجد والمواقع التاريخية ذات الارتباط الوثيق بالسيرة النبوية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الاثنين، أن مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، يشهد تواصل قدوم الرحلات من مختلف أنحاء العالم، في مشهد إيماني بديع. وتستقبل الجهات ذات العلاقة في المطار حجاجَ بيتِ الله الحرام بالورد المديني وتمر العجوة، ودعوات تصدح بأن يَمُنَّ اللهُ عليهم بأدائهم نُسك الحج وأن يتقبلَ منهم صالحَ أعمالهم، وسط تنفيذ جميع الجهات المعنية بأعمال الحج لخططها الشغيلية والتنفيذية للتيسير على ضيوف الرحمن.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز