شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان اللبناني يدعو إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية فى 14 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس البرلمان اللبناني، الاثنين، إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية في 14 يونيو.

وكان قد قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بوصعب إن مقترحي القانون المتعلقين بالتمديد لأربعة اشهر والآخر لمدة سنة للمجالس البلدية الحالية والمخاتير يهدف إلى تفادي الفراغ في تلك المجالس.

وأضاف بوصعب في تصريحات أن إجراء الإنتخابات بيد الحكومة وليس بيد المجلس نيابي، موضحا أن التعديل التشريعي للتمديد للمجالس يأتي خوفا من حصول أي فراغ أو خطاً يمنع حصول إجراء الإنتخابات، معتبرا أن عدم حصول الانتخابات مع عدم التمديد للمجالس البلدية والمخاتير سيدخل البلاد في شلل تام، حيث أن "المختار" لن يعود بوسعه العمل في اصدار وثيقة ولادة وطلبات جوازات السفر.

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