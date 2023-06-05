أحمد أبو الغيط: قمة نواكشوط التنموية ستعقد فى نوفمبر المقبل

القاهرة - سامية سيد - انطلق اليوم الاثنين اجتماعا مراسميا لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، حيث التقى الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى كلمة.

ويتناول اللقاء استعدادات موريتانيا لاستضافة القمة العربية التنموية "الاقتصادية والاجتماعية".

وفى بداية الاجتماع رحب الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط بالرئيس الضيف، موضحا أنه تناولا خلال لقائهما الثنائى، حيث ناقشا المستجدات الاقليمية والاستعدادات للقمة التنموية فى نواكشوط، موضحا أنها ستعقد فى نوفمبر المقبل.

وكان قد استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بمقر الأمانه، اليوم الإثنين، الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزواني؛ وذلك للتشاور بشأن مجمل تطورات الأوضاع فى المنطقة العربية.