شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد طفل فلسطينى متأثرا بإصابته قبل أيام برصاص إسرائيلى برام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد الطفل الفلسطينى محمد هيثم التميمى "3 أعوام"، اليوم الاثنين، مُتأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى فى قرية النبى صالح شمال غربى رام الله وسط الضفة الغربية قبل أيام قليلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن عائلة الطفل التميمي تم إبلاغها باستشهاد طفلها، مُتأثرًا بإصابته برصاصة في الرأس، وأن جثمان الشهيد الطفل سيتم تسليمه إلى ذويه مساء اليوم على حاجز "رنتيس" غرب رام الله، ليتم نقله إلى مجمع فلسطين الطبي، ثم سيوارى الثرى غدًا في مقبرة القرية.

يذكر أن الطفل ووالده أصيبا بالرصاص الحي يوم الخميس الماضى، أثناء تواجدهما أمام منزليهما المجاور لحاجز عسكري مقام عند مدخل القرية، حيث نُقل الطفل إلى مستشفى "تل هشومير" الإسرائيلي لخطورة وضعه الصحي، فيما نُقل والده إلى أحد مستشفيات رام الله.

وباستشهاد الطفل التميمي يرتفع عدد الشهداء من الأطفال الذين قضوا نتيجة إصابتهم برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري إلى 28 طفلًا.