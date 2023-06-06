شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يستقبل الرئيس الموريتاني.. ويؤكد ضرورة وضع تشريعات لتعزيز التنمية بنواكشوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الاثنين، في مقر الأمانة العامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والذي يصاحبه وفد رفيع المستوى في إطار زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط أعرب عن ترحيبه بزيارة الرئيس الموريتاني، لمقر الجامعة العربية مهنئاً إياه على النجاح في تنظيم الاستحقاق الانتخابي البرلماني والجهوي والمحلي بجولتيه الأولى والثانية في 13 و27 مايو من هذا العام، ومتمنياً دوام التقدم والاستقرار والازدهار لموريتانيا وشعبها.

وأضاف المتحدث أن الرئيس الموريتاني قدم شرحاً مستفيضاً حول مختلف مراحل التحضير للانتخابات بداية من إجراء الحوار السياسي الوطني الذي ضم كافة الأحزاب السياسية الموريتانية، ووصولاً إلى تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بتوافق جميع الأحزاب السياسية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الأمين العام هنأ الرئيس ببدء موريتانيا العمل على إنتاج الغاز الطبيعي في حقل "السلحفاة أحميم" المشترك مع السنغال في نهاية العام الجاري، مؤكداً على أهمية وضع التشريعات والقوانين اللازمة لضمان الاستفادة من هذه الثروة في سبيل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب الموريتاني.

وأوضح المتحدث أن الرئيس الموريتاني التقى بالسادة المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية حيث ألقى كلمة أعرب فيها عن تثمين موريتانيا لجهود الجامعة وانجازاتها في سبيل تعزيز العمل العربي المشترك على كافة المستويات. كما أكد في كلمته على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على أساس مبادرة السلام العربية. وعبر الرئيس الغزواني عن دعم كافة الجهود العربية والدولية لحل الصراعات المسلحة في اليمن وسوريا وليبيا والسودان. وفي ختام كلمته، رحب الرئيس باستضافة بلاده لأعمال القمة العربية التنموية الخامسة يومي 6 و 7 نوفمبر من العام الجاري.