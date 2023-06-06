شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقية تعتقل أحد العناصر الإرهابية المطلوبة بمحافظة صلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية بالعراق، الإثنين، إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين وسط البلاد.
وقالت القيادة - في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إنه "بهدف القضاء على العصابات الإرهابية ومطاردتهم أينما كانوا وتقديمهم الى القضاء، تمكنت عناصر الشرطة الاتحادية من إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية وفق أحكام المادة 4/ إرهاب في منطقة مكيشيفة بسامراء".
وأشارت الى أنه تم تسليم الإرهابي إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
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