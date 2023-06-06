اخبار الخليج

الشرطة العراقية تعتقل أحد العناصر الإرهابية المطلوبة بمحافظة صلاح الدين

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقية تعتقل أحد العناصر الإرهابية المطلوبة بمحافظة صلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية بالعراق، الإثنين، إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين وسط البلاد.

وقالت القيادة - في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إنه "بهدف القضاء على العصابات الإرهابية ومطاردتهم أينما كانوا وتقديمهم الى القضاء، تمكنت عناصر الشرطة الاتحادية من إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية وفق أحكام المادة 4/ إرهاب في منطقة مكيشيفة بسامراء".

وأشارت الى أنه تم تسليم الإرهابي إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا