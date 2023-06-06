شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات كويتية أمريكية تتناول تعزيز التعاون في مجال الأمن البحري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح مع قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس الفريق البحري الأدميرال براد كوبر العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين الكويت والولايات المتحدة الأمريكية.

كما تناول اللقاء - بحسب بيان للخارجية الكويتية الإثنين- التأكيد على أهمية تعزيز التعاون في مجال الأمن البحري والذي يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين.

وقال البيان إن الشيخ سالم الصباح أكد خلال اللقاء على أهمية تعزيز وتدعيم أمن الممرات المائية وضمان حرية وسلامة وحركة الملاحة في منطقة الخليج، مشددا على أهمية تعزيز الجهود الدولية والتعاون في محاربة القرصنة وتهريب المخدرات والأسلحة ولمواجهة التحديات والتهديدات المشتركة في هذا الإطار.

من جانبه، أعرب الأدميرال كوبر عن اعتزازه بعلاقات الصداقة التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين مجددا شكر وإمتنان الولايات المتحدة الأمريكية لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا على استضافة القوات المسلحة الأمريكية على أراضيها ولكل ما تقدمه من تسهيلات ومساندة لإنجاح عملها.

وثمن دور دولة الكويت البارز في تعزيز دعائم الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا مجددا إلتزام الولايات المتحدة الأمريكية الكامل بضمان أمن وسلامة دولة الكويت والمنطقة.