شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصناعة اليمنية تحذر من تداعيات استهداف الحوثي للقطاع التجاري وموارد الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت وزارة الصناعة والتجارة اليمنية، الإثنين، من الاستهداف والتجريف المنظم الذي يمارسه الحوثيون بحق القطاع الخاص ورأس المال الوطني والقطاع المالي والمصرفي في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والعبث بمنظومة التشريعات القانونية الخاصة بالقطاع الاقتصادي وموارد الدولة المختلفة.

وأوضحت الوزارة -في بيان أوردته قناة (اليمن) الفضائية- أن آخر مظاهر هذا الاستهداف والتجريف ما أقدمت عليه الميليشيات من سطو مسلح على مقر الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة صنعاء وفرض قيادة مليشاوية وسلالية موالية لها، بدلًا عن القيادة الشرعية المنتخبة من قبل أعضاء الجمعية العمومية للغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة صنعاء.

وأشارت إلى توجه الحوثيين لإقرار قوانين وتعديلات جديدة على قوانين ضرائب الدخل والجمارك والبنوك التجارية، وغيرها من القوانين التي من شأنها فرض مزيد من القيود على حركة التجارة والاستثمار وتدفق السلع والبضائع، وإثقال كاهل المواطنين بمزيد من الجبايات الجائرة وغير القانونية وتعميق حالة الانقسام السياسي والاقتصادي بين أبناء ومناطق الوطن الواحد.

كما حذرت الوزارة من العواقب والتداعيات لهذه الإجراءات على ركائز الاقتصاد اليمني وتهديدهم للقطاع الخاص ودوره ومكانته، وأوضاع المواطنين الاقتصادية وحياتهم المعيشية المباشرة.