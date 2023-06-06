شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية السعودية وفنزويلا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الاثنين، مع وزير خارجية جمهورية فنزويلا إيبان إدواردو خيل بينتو، أوجه التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق المشترك في العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس أن الجانبين تطرقا، خلال اللقاء، إلى جهود البلدين في إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية.