شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة الطرق" السعودية تجهز كافة الطرق لخدمة حجاج بيت الله الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت الهيئة العامة للطرق السعودية، بتجهيز كافة الطرق التى تخدم حجاج بيت الله الحرام، وذلك فى سبيل تسهيل وصولهم وتنقّلهم من وإلى المشاعر المقدسة، بما يسهم فى راحتهم ويضمن تأديتهم لفريضة الحج بكل يسر وطمأنينة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء، أن هيئة الطرق جهزت عدداً من الطرق ذات المستوى العالي من السلامة والصيانة لوصول الحجاج إلى مكة المكرمة، وهي (طريق الرياض - الطائف - مكة المكرمة) بإجمالي أطوال بلغت 820 كم، و(طريق مكة المكرمة - المدينة المنورة) بطول 420 كم، و(طريق مكة المكرمة - جدة) بطول 70 كم، وطريق السيل الكبير بطول 70 كم، إضافة لعقبة الهدا بطول 60 كم.

يذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية السعودية قامت وعلى مدار الأشهر الماضية بمسح كافة الطرق من المنافذ الحدودية حتى المشاعر المقدسة، كما نفذت حزمة من أعمال الصيانة والسلامة على 7 آلاف و400 كم، أسهمت في رفع مستوى الجاهزية لاستقبال ضيوف الرحمن عبر شبكة الطرق.