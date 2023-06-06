شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 14 عاما.. ميشال عون يصل إلى سوريا للقاء بشار الأسد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وصل الرئيس اللبناني السابق ميشال عون وصل إلى الحدود السورية، حيث من المقرر أن يتوجه إلى دمشق للقاء الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك بعد 14 عاما من آخر زيارة له إلى سوريا، حسبما أفاد موقع روسيا اليوم.

وكانت وسائل إعلامية لبنانية أفادت بأن عون غادر لبنان صباح اليوم متوجها إلى سوريا، ووصل برفقة الوزير السابق بيار رفول إلى الحدود بين البلدين، حيث كان في استقباله السفير السوري السابق علي عبدالكريم علي.