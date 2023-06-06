شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقية تكشف العثور على طائرة مسيرة وأسلحة فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت قيادة قوات الشرطة الاتحادية العراقية اليوم الثلاثاء، عن ضبط طائرة مسيرة وكمية من الأسلحة والأعتدة خلال عملية تفتيش واسعة النطاق فى العاصمة بغداد.

وأوضحت القيادة ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية ـ أنه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لحصر السلاح بيد الدولة وفرض سلطة القانون وحفظ سلامة المواطنين وتأمين حماية المناطق، نفذت قوة مشتركة بإسناد الجهد الاستخباري، عملية أمنية واسعة في منطقة (حي الجهاد – الأساتذة)، أسفرت عن ضبط طائرة مسيرة والعثور على أحد الأوكار الإرهابية تحتوي على كمية كبيرة من الأسلحة والأعتدة مختلفة الأنواع.

وأشار البيان إلى أن "الأسلحة التي تم العثور عليها عبارة عن بندقيتين كلاشنكوف، مسدسين، 76 مخزن بندقية ومستلزمات عسكرية متنوعة بالاضافة إلى كمية من المتفجرات"، مؤكدا أنه "تم إحالة جميع المواد المضبوطات خلال عملية التفتيش إلى الجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة طبقا للقانون العراقي.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يتصاعد فيه سير العمليات العسكرية والإجراءات الأمنية في العراق مع مخاوف من تكرار الخروقات والهجمات لداعش على النقاط الأمنية والمناطق، تلك الجهود الحثيثة ستضع حدا للشائعات والأقاويل التي تحاول بث الرعب بين المواطنين وتؤكد على سيطرة المؤسسة الأمنية والعسكرية على الأوضاع الأمنية في البلاد.

