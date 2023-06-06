شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الجيش العراقي يدمر سيارتين ووكرًا لتنظيم داعش في كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة الدفاع العراقية أنه تم تدمير سيارتين ووكر لتنظيم (داعش) الإرهابي بمحافظة كركوك.



وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء، أن طيران الجيش العراقي تمكن من تدمير سيارتين ووكر لعصابات (داعش)، حيث أن العملية تم تنفذها أثناء واجب استطلاع مسلح وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات كركوك.



وتشن القوات الأمنية العراقية بين الحين والآخر عمليات أمنية لملاحقة بقايا خلايا عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في ربوع البلاد كافة.