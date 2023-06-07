شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامى" تدين استشهاد الطفل التميمي برصاص الاحتلال الإسرائيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، الثلاثاء، استمرار جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي كان آخرها الجريمة التي أدت إلى استشهاد الطفل الفلسطيني محمد التميمي البالغ من العمر سنتين جراء إصابته برصاصة في الرأس، في امتداد للجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، ومن ضمنهم الأطفال الذين بلغ عدد من استشهدوا منهم 28 طفلًا منذ بداية العام الجاري.

ودعت المنظمة - حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) - إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الجريمة، والعمل على مساءلة ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جميع انتهاكاته التي ترتقي إلى جرائم حرب، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنفاذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.