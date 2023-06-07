شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية الأردن وجورجيا يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، خلال اتصال هاتفي تلقاه الثلاثاء من وزير الشؤون الخارجية في جمهورية جورجيا إيليا دارشياشفيلي، العلاقات الثنائية والخطوات التي يقوم بها البلدان لتطويرها في مختلف المجالات.

واستعرض الصفدي ودارشياشفيلي العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدّا التزام البلدين بتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية، والسياحية، ومكافحة الإرهاب، وجهود تعزيز الاستقرار الإقليمي.

واتفق الوزيران، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، على مواصلة العمل والتنسيق الثنائي، وفي إطار المؤسسات الدولية.