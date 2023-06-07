اخبار الخليج

وزيرا خارجية الأردن وجورجيا يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية بين البلدين

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية الأردن وجورجيا يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، خلال اتصال هاتفي تلقاه الثلاثاء من وزير الشؤون الخارجية في جمهورية جورجيا إيليا دارشياشفيلي، العلاقات الثنائية والخطوات التي يقوم بها البلدان لتطويرها في مختلف المجالات.

 

واستعرض الصفدي ودارشياشفيلي العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدّا التزام البلدين بتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية، والسياحية، ومكافحة الإرهاب، وجهود تعزيز الاستقرار الإقليمي.

 

واتفق الوزيران، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، على مواصلة العمل والتنسيق الثنائي، وفي إطار المؤسسات الدولية.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا