شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية السعودية وقبرص يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الثلاثاء في جدة، مع وزير خارجية قبرص كونستانتينوس كومبوس، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

وذكرت وكالة أنباء السعودية "واس" أنه جرى أيضًا مناقشة أوجه تكثيف التنسيق المشترك في العديد من الموضوعات التي تهم البلدين والشعبين، كما تناولا وجهات النظر حيال المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.