شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع العراقية: مقتل 4 إرهابيين بقضاء الطارمية شمالى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأربعاء، مقتل أربعة إرهابيين بقضاء الطارمية شمالى العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أنه "بعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية ومن خلال العمليات الاستباقية، تمكنت قوة من اللواء المشاة الثالث والعشرين الفرقة السادسة من نصب كمين محكم لعصابات داعش الإرهابية وقتل أربعة إرهابيين".

وأوضحت الوزارة - في بيانها - أن من ضمن الإرهابيين والي شمال بغداد بقضاء الطارمية.