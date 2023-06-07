شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى ووزير الخارجية الأمريكى يبحثان التعاون فى مختلف المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث ولى العهد رئيس مجلس الوزراء السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مع وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون فى مختلف المجالات وسبل تعزيزها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، أن الجانبين استعرضا خلال لقائهما، في قصر السلام بجدة، تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قد أعلن، أمس الثلاثاء، وصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، قائلا "إن بلينكن سيعقد اجتماعات مع شركائنا السعوديين والإقليميين".

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