شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات مجلس الأمة الكويتى.. 49 مقعدا للرجال ونائبة تنتزع مقعدا بالدائرة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتى عن فوز 49 رجلا فى أربع دوائر وامرأة واحدة بالدائرة الثالثة، وكانت قد جاءت مشاركة المرأة فى هذه الانتخابات ضعيفة، حيث تخوض 13 امرأة في الدوائر الخمس تحدي الحفاظ على التمثيل النسائي تحت قبة البرلمان، 4 منهن مرشحات عن الدائرة الرابعة، و6 مرشحات في الدائرتين الثانية والثالثة بواقع ثلاث مرشحات لكل دائرة، مقابل مرشحتين في الدائرة الأولى، وواحدة عن الدائرة الخامسة.

وفيما يلي نستعرض الأسماء وعدد الأصوات الفائزين في الانتخابات في الدوائر الـ5 والتي يفوز فيها 10 أعضاء عن كل دائرة، وفقا لما نشرته وكالة أنباء الكويت الرسمية في سلسلة تغريدات:

نتائج انتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ17 (الدائرة الأولى)

النتائج الرسمية لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ17 (الدائرة الثانية)

النتائج الرسمية لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ17 (الدائرة الثالثة)

النتائج الرسمية لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ17 (الدائرة الرابعة)

النتائج الرسمية لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ17 (الدائرة الخامسة)