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إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم "عقبة جبر" فى أريحا

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القاهرة - سامية سيد - أصيب 6 مواطنين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، خلال مواجهات اندلعت، اليوم الأربعاء، فى مخيم "عقبة جبر" جنوب أريحا، شرق الضفة الغربية.

وقالت مصادر طبية في الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الإصابات تركزت في الأطراف السفلية، وجرى نقلها للمُستشفيات للعلاج.

وكانت قوات الاحتلال نفذت عمليات مداهمات وتفتيش واعتقال في المخيم، حيث اندلعت على إثر ذلك مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال الذين اطلقوا الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت صوب المواطنين ومنازلهم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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